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На Донбассе погиб военный

На Донбассе погиб военный - Фото
Николай Сорочук (Фото: facebook.com/yaryna.chornohuz)
22.01.2020, 18:58

Николай Сорочук был убит снайпером гибридной армии России

Сегодня, 22 января, в районе операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

По информации, опубликованной в Волинські новини, снайпер гибридной армии России убил 22-летнего Николая Сорочука, уроженца села Лище, вблизи Луцка.

Издание ссылается на публикацию в Facebook Ярины Чорногуз и получило подтверждение у главы Луцкой РДА Тараса Яковлева.

В штабе ООС сообщают, что боевики гибридной армии России четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

  • 20 января в результате обстрелов со стороны боевиков погиб военнослужащий операции объединенных сил, еще один получил ранение.

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