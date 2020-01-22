На Донбассе погиб военный

Николай Сорочук (Фото: facebook.com/yaryna.chornohuz)

Сегодня, 22 января, в районе операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

По информации, опубликованной в Волинські новини, снайпер гибридной армии России убил 22-летнего Николая Сорочука, уроженца села Лище, вблизи Луцка.

Издание ссылается на публикацию в Facebook Ярины Чорногуз и получило подтверждение у главы Луцкой РДА Тараса Яковлева.

В штабе ООС сообщают, что боевики гибридной армии России четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

20 января в результате обстрелов со стороны боевиков погиб военнослужащий операции объединенных сил, еще один получил ранение.

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