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Вчера в результате обстрелов со стороны боевиков погиб военнослужащий операции объединенных сил, еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала нынешних суток обстрелов не зафиксировано, потерь нет.

19 января на Донбассе погиб военнослужащий , десять бойцов получили ранения.

Вчера также в результате обстрелов погиб военный

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