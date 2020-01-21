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На Донбассе погиб военнослужащий

На Донбассе погиб военнослужащий - Фото
Фото: скриншот видео
21.01.2020, 07:14

Боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня

Вчера в результате обстрелов со стороны боевиков погиб военнослужащий операции объединенных сил, еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала нынешних суток обстрелов не зафиксировано, потерь нет.

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