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Офис генпрокурора установил обстоятельства подрыва боевиками ДАП

Офис генпрокурора установил обстоятельства подрыва боевиками ДАП - Фото
Фото: скриншот видео
24.01.2020, 12:39

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что это - второй зарегистрированный факт вероломства террористов после Иловайской трагедии

Офис генерального прокурора установил, что в 2015 году боевики совершили вероломство, когда обманом установили взрывчатку на конструкциях терминала Донецкого аэропорта, где находились украинские военные, а затем взорвали его. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Речь идет о детальном изучении обстоятельств подрыва здания Донецкого аэропорта, в целом по обороне ДАП расследуется более сотни преступлений, совершенных участниками террористических организаций против украинских военнослужащих", - уточнили в пресс-службе.

Смотрите также: Бои за Донецкий аэропорт: фильм о киборгах и высоте №17 - видео

По данным Офиса генпрокурора, в действиях боевиков и их главарей имеются признаки вероломства, что прямо запрещено ст. 37 дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

По данному факту прокуроры внесли в ЕРДР сведения о нарушении законов и обычаев войны, которые были совершены с умышленным убийством согласно ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы).

Следователи установили, что 20 января 2015 года боевики запросили у ВСУ прекращение огня якобы с целью эвакуации погибших и раненых с поля боя. На самом деле террористы действовали с целью получения военного превосходства и скрытого ведения боевых действий.

Находясь в районе позиций подразделений ВСУ, они установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта. После окончания перемирия боевики взорвали конструктивные элементы терминала, в результате чего бетонные перекрытия и потолок во многих секциях здания обвалилась, украинские военные погибли.

"Это - второй зарегистрированный факт относительно вероломства после Иловайской трагедии", - подчеркнули в пресс-службе.

Справка. Ожесточенные бои за позиции в Донецком аэропорту продолжались с 26 мая 2014 года по 21 января 2015-го. ДАП - один из символов героизма воинов сил АТО, которых за стойкость прозвали "киборгами". 

  • 24 сентября в сети опубликовали новое видео руин Донецкого аэропорта.

Смотрите также: Бои за Донецкий аэропорт: фильм о киборгах и высоте №17 - видео

 

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