Через линию разграничения в газовых баллонах перевозили сигареты

Вчера в контрольный пункт въезда-выезда Майорск с территории временно оккупированной Горловки прибыли автомобили ГАЗ и КИА, в газовых баллонах которых были спрятаны 900 пачек сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сигареты под марками известных брендов, которые перемещались с сокрытием от контроля, изъяли. Сумма их оценки составила почти 64 000 грн.

Фото: dpsu.gov.ua

В настоящее время продолжаются соответствующие административно-процессуальные меры.

Фото: dpsu.gov.ua

Видео: dpsu.gov.ua