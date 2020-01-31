Через линию разграничения в газовых баллонах перевозили сигареты

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Сумма оценки сигарет составила почти 64 000 грн

Вчера в контрольный пункт въезда-выезда Майорск с территории временно оккупированной Горловки прибыли автомобили ГАЗ и КИА, в газовых баллонах которых были спрятаны 900 пачек сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сигареты под марками известных брендов, которые перемещались с сокрытием от контроля, изъяли. Сумма их оценки составила почти 64 000 грн.

Фото: dpsu.gov.ua

В настоящее время продолжаются соответствующие административно-процессуальные меры.

Фото: dpsu.gov.ua

Видео: dpsu.gov.ua

  • 26 января сообщалось, что боевики террористической организации ЛНР проверяют бюджетников, пересекают ли они линию разграничения в рабочее время.

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Теги: госпогранслужба, фото, видео, сигареты, линия разграничения, Майорск
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