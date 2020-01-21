В Донецке ликвидировали главаря "спецназа" боевиков: фото

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Во временно оккупированном Донецке 20 января застрелили так называемого замкомандира "полка специального назначения внутренних войск МВД" террористической организации ДНР Алексея Кривулю (позывной Грин). Об этом сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц) у себя в Facebook.

По его словам, Кривулю застрелили в спину его же подельники.

Боевик Алексей Кривуля (фото - скриншот видео)

Об убийстве также сообщают российские пропагандистские СМИ.



"20 января 2020 года замкомандира "Пятнашка" Кривуля Алексей позывной Грин сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Убит в Донецке выстрелом в спину. Братушки ликвидировали", - отметил Штефан.

Справка. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Де-факто это оккупационные администрации РФ в Донбассе. Обе они созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.