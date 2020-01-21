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В Донецке ликвидировали главаря "спецназа" боевиков: фото

В Донецке ликвидировали главаря "спецназа" боевиков: фото - Фото
Фото: скриншот видео
21.01.2020, 11:05

По данным украинского офицера Анатолия Штефана, террориста Алексея Кривулю застрелили в спину его же подельники

Во временно оккупированном Донецке 20 января застрелили так называемого замкомандира "полка специального назначения внутренних войск МВД" террористической организации ДНР Алексея Кривулю (позывной Грин).  Об этом сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц) у себя в Facebook.

По его словам, Кривулю застрелили в спину его же подельники.

Боевик Алексей Кривуля (фото - скриншот видео)

Об убийстве также сообщают российские пропагандистские СМИ.

"20 января 2020 года замкомандира "Пятнашка" Кривуля Алексей позывной Грин сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Убит в Донецке выстрелом в спину. Братушки ликвидировали", - отметил Штефан.

Справка. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Де-факто это оккупационные администрации РФ в Донбассе. Обе они созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

  • 16 октября 2016 года в Донецке убили одного из главарей террористической группировки ДНР Арсена Павлова (Моторола).

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боевик Донецк Алексей Кривуля
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