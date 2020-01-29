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США расширили санкции против России за оккупацию Крыма и Донбасс

США расширили санкции против России за оккупацию Крыма и Донбасс - Фото
Оккупация Крыма, 2014 год (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)
29.01.2020, 22:06

Санкции вводятся против семерых членов оккупационной администрации в Крыму и главы компании, которая предлагает железнодорожные перевозки из РФ в Крым

Министерство финансов США расширило список физических лиц и компаний, против которых вводятся санкции за оккупацию Россией Крыма и продолжающуюся агрессию против Украины на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В частности, санкции вводятся против семерых членов оккупационной администрации в Крыму:

Юрия Гоцанюка ("премьер-министр Крыма"),

Михаила Развожаева ("и.о. губернатора Севастополя"),

Владимира Немцева ("председатель законодательного собрания"),

Сергея Даниленко ("председатель Севастопольской избирательной комиссии"),

Лидии Басовой ("зампредседателя Севастопольской избирательной комиссии"),

Екатерины Пырковой ("секретарь Севастопольской избирательной комиссии"),

Екатерины Алтабаевой ("член Совета Федерации РФ от Севастополя").

Также американцы вводят санкции против российской компании Grand Service Express и ее гендиректора Александра Ганова. Это московская частная железнодорожная компания, которая начала предлагать пассажирские перевозки между материковой частью России и оккупированным Крымом через незаконный Керченский мост.

Все имущество и интересы в собственности этих лиц и организаций, которые находятся в США или под контролем граждан США, должны быть заблокированы и переданы в Управление по контролю за иностранными активами.

Правила управления запрещают американцам любые сделки с подсанкционными субъектами или сделки с ними на территории США.

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