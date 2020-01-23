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Опрос: 32% ветеранов АТО чувствуют себя изолированными

Опрос: 32% ветеранов АТО чувствуют себя изолированными - Фото
Удостоверение УБД (фото - пресс-служба Генштаба ВСУ)
23.01.2020, 13:33

По данным исследования, ветераны войны на Донбассе указали на сложную ситуацию в сфере занятости

32% ветеранов АТО чувствуют себя изолированными от общества, а 73% считают, что их могут понять только те, кто сам имеет военный опыт. Об этом говорится в результатах исследования агентства ООН по вопросам миграции.

49% ветеранов АТО сообщили о предвзятом отношении в общественном транспорте, медучреждениях и админучреждениях.

По официальным данным, в настоящее время насчитывается около 370 000 ветеранов АТО.

Треть ветеранов, которые имели работу до военной службы, вернувшись домой, обнаружили, что они больше не трудоустроены по предыдущему месту работы.

По данным опроса, 67% респондентов нашли оплачиваемую работу, 11% начали собственный бизнес или зарегистрировались как частные предприниматели, остальные заявляют, что необходима переквалификация и помощь в поиске источников дохода.

Ветераны указывают на сложную ситуацию в сфере занятости: преобладание вакансий с низкими зарплатами (79%), отсутствие вакансий, соответствующих квалификации ветеранов (44%) и дискриминацию в отношении ветеранов (24%).

Лишь 6% ветеранов отметили, что имеют удостоверение личности с инвалидностью, хотя четверть опрошенных получили ранения или заболевания в результате боевых действий, однако не смогли подтвердить инвалидность из-за бюрократических препятствий.

Опрос проводился в июле - октябре 2019 года среди 2530 респондентов в Киеве и Киевской области, а также Днепропетровской и Львовской областях.

  • 4 декабря 2019 года сообщалось, что добровольцы-участники антитеррористической операции и операции объединенных сил на Донбассе смогут получить соцгарантии и права участников боевых действий.
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