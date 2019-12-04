Добровольцы АТО получат статус участников боевых действий

Доброволец батальона Айдар в 2014 году (фото - ЕРА)

Добровольцы-участники антитеррористической операции на Донбассе смогут получить соцгарантии и права участников боевых действий. За соответствующий законопроект №2045-1 сегодня, 4 декабря, проголосовали 329 народных депутатов.

Речь идет о бойцах, которые до вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса добровольно защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно выполняли боевые задачи АТО в районах ее о проведения не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов) во взаимодействии с ВСУ, МВД, НГУ, НПУ, СБУ и другими военными формированиями и правоохранительными органами.

Закон не распространятся на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, а также на лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение АТО - в том числе осуществляли волонтерскую деятельность.

Решение о предоставлении статуса УБД добровольцам будет принимать специальная межведомственная комиссия при Минсоцполитики. Закон будет введен в действие с 1 января 2020 года.

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По различным экспертным оценкам, по состоянию на конец 2019 года в Украине - около 3000 добровольцев без какого-либо официального статуса и прав, которые социально не защищены и лишены государственных гарантий и льгот.

По состоянию на 14 мая 2019 года статус участника боевых действий предоставлен 421 067 лицам, еще 119 557 человек являются лицами с инвалидностью вследствие войны. В среднем на одного ветерана в год выделяется 3783,4 грн.

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