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СБУ бездействует в отношении экс-регионала Струка - Маси Найем

СБУ бездействует в отношении экс-регионала Струка - Маси Найем - Фото
Владимир Струк (Фото: скриншот из видео)
28.01.2020, 15:37

Мотивация СБУ, по словам адвоката, - отсутствие достаточных доказательств

Адвокат Маси Найем заявляет, что СБУ бездействует в отношении экс-нардепа от Партии регионов Владимира Струка. Об этом Найем написал в Facebook.

Адвокат сообщает, что недавно был на приеме у председателя СБУ Ивана Баканова с  целью донести до руководства СБУ информацию о бездеятельности по двум уголовным производствам.

По данным Найема, первое производство по фактам причастности Струка к участию в создании "ЛНР" было открыто в 2014 году, и за это время никому не было сообщено о подозрении. СБУ мотивировала это тем, что отсутствуют достаточные доказательства. 

Второе уголовное производство по фактам совершения Струком действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, открытое в 2019 году. Найем отмечает, что в обоих уголовных производствах были добавлены видеозаписи и показания свидетелей, которые подтверждали факт участия Струка в создании и активной поддержке «ЛНР», однако никакой активизации досудебных расследований в данных процессах не наступило.

"Ответ по результатам приема нам предоставили достаточно быстро - менее чем через месяц. В ответе нам сообщили, что по результатам лингвистической экспертизы предоставляемых нами видео, каких-либо призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя в действиях Струка В.А. установлено не было", - пишет адвокат. В своем сообщении в Facebook он прикрепил ссылки на соответствующие видеозаписи с тем, чтобы читатели само могли оценить высказывания Струка.

  • В июле 2019 года Струк не прошел в Верховную Раду как самовыдвиженец по 113 избирательному округу Луганской области.
  • В 2014 году был одним из организаторов "референдума" террористов в Луганской области.

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сбу сепаратизм маси найем Иван Баканов Владимир Струк
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