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16.05.2019, 10:20

Казанский: Сепаратист собирается баллотироваться в Раду: видео

Казанский: Сепаратист собирается баллотироваться в Раду: видео - Фото
Владимир Струк (скриншот из видеозаписи)

В 2014-м, выступая перед "самообороной" в Луганске, Струк заявил: "Как только нога ступит на землю нашего Донбасса, они немедленно будут уничтожены"

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Экс-нардеп от Партии регионов Владимир Струк, который в 2014 году был одним из организаторов "референдума" террористов в Луганской области, собирается баллотироваться на выборах в Верховную Раду. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

"Даже на фоне остальных отмазавшихся мэров-сепаратистов случай Струка выглядит дико. <...> Человеку, призывавшему убивать украинских солдат, место на нарах, а не в нашем парламенте", - пишет он.

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Киевский юрист, бывший участник АТО Маси Найем подал в СБУ заявление от имени Казанского (лист 1 и лист 2) и в дальнейшем его компания будет заниматься этим делом.

Струк - из пгт Лозовское Славяносербского района Луганской области, 1964 года рождения. Закончил Луганский институт внутренних дел, затем Киевскую нацакадемию госуправления при президенте.

Работал водителем, электрогазосварщиком на шахте, директором с/х предприятия. В 1998 году избран в Луганский горсовет, в 2002-м - переизбран, в 2012-м избран в Раду от Партии регионов.

16 мая 2014 года против него начато уголовное производство по "признакам призывов к нарушению территориальной целостности Украины". На допросах в 2017 году по делу Струка-Медяника жители Первомайска "подтвердили факты создания батальонов так называемого ополчения" этими бывшими регионалами. С той поры дело заглохло.

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Теги: Луганск, война в донбассе, сепаратизм, коллаборационизм, выборы-2019, Владимир Струк
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