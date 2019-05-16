Казанский: Сепаратист собирается баллотироваться в Раду: видео

Владимир Струк (скриншот из видеозаписи)

Экс-нардеп от Партии регионов Владимир Струк, который в 2014 году был одним из организаторов "референдума" террористов в Луганской области, собирается баллотироваться на выборах в Верховную Раду. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

"Даже на фоне остальных отмазавшихся мэров-сепаратистов случай Струка выглядит дико. <...> Человеку, призывавшему убивать украинских солдат, место на нарах, а не в нашем парламенте", - пишет он.

Реклама

Киевский юрист, бывший участник АТО Маси Найем подал в СБУ заявление от имени Казанского (лист 1 и лист 2) и в дальнейшем его компания будет заниматься этим делом.

Струк - из пгт Лозовское Славяносербского района Луганской области, 1964 года рождения. Закончил Луганский институт внутренних дел, затем Киевскую нацакадемию госуправления при президенте.

Работал водителем, электрогазосварщиком на шахте, директором с/х предприятия. В 1998 году избран в Луганский горсовет, в 2002-м - переизбран, в 2012-м избран в Раду от Партии регионов.

16 мая 2014 года против него начато уголовное производство по "признакам призывов к нарушению территориальной целостности Украины". На допросах в 2017 году по делу Струка-Медяника жители Первомайска "подтвердили факты создания батальонов так называемого ополчения" этими бывшими регионалами. С той поры дело заглохло.