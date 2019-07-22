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Сепаратист Струк не проходит в Раду

Сепаратист Струк не проходит в Раду - Фото
Владимир Струк (фото - скриншот видео)
22.07.2019, 13:44

По данным ЦИК, экс-нардеп от Партии регионов набрал 14,05% голосов

Экс-нардеп от Партии регионов Владимир Струк, который в 2014 году был одним из организаторов "референдума" террористов в Луганской области, не проходит в Верховную Раду как самовыдвиженец по 113 избирательному округу Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Струк  - глава набсовета Кременского пивоваренного завода.  При обработке 20% протоколов, он набирает 14,05%.

Фото: cvk.gov.ua

Пока на первом на месте кандидат от Оппозиционной платформы – за жизнь Александр Лукашев - руководитель юридического отдела благотворительной организации "Фонд Сергея Шахова". Он набрал 32,93% голосов.

На втором месте – кандидат от президентской партии Слуга народа глава Сватовского райсовета  Вита Слипец. За нее проголосовали 22,19% избирателей.

Струк - из пгт Лозовское Славяносербского района Луганской области, 1964 года рождения. Закончил Луганский институт внутренних дел, затем Киевскую нацакадемию госуправления при президенте.

Работал водителем, электрогазосварщиком на шахте, директором с/х предприятия. В 1998 году избран в Луганский горсовет, в 2002-м - переизбран, в 2012-м избран в Раду от Партии регионов, бывший глава поселка Юбилейного.

В 2014 года выступая перед "самообороной" в Луганске, Струк заявил: "Как только нога ступит на землю нашего Донбасса, они немедленно будут уничтожены".

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Слуга народа выборы партия регионов сепаратист Владимир Струк Оппозиционная платформа - За життя
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