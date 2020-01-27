На Донбассе задержан боевик, подорвавшийся на собственной мине

Фото: 93-я ОМБр

В зоне проведения операции объединенных сил украинские разведчики задержали раненого боевика террористической организации ДНР, который подорвался на мине и был брошен своими товарищами. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Боевика обнаружили во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений ООС.

У мужчины 1991 года рождения изъят "военный билет ДНР".

По словам боевика, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, которая намеревалась выявить позиции, наблюдательные посты и огневые точки подразделений ООС.

Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения боевик подорвался на минном заграждении, установленном самими же оккупантами. Другие члены ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции, сообщили в штабе.

Украинские военнослужащие оказали задержанному, который получил многочисленные ранения, необходимую медпомощь и доставили в военный госпиталь.

Сейчас он дает показания о преступных действиях российской оккупационной администрации.

Сегодня СБУ заявила о задержании в районе проведения операции объединенных сил боевика террористической организации ДНР, который в течение двух лет обстреливал позиции украинских войск.