Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На Донбассе задержан боевик, подорвавшийся на собственной мине

На Донбассе задержан боевик, подорвавшийся на собственной мине - Фото
Фото: 93-я ОМБр
27.01.2020, 21:54

ДРГ боевиков пыталась выявить позиции, наблюдательные посты и огневые точки подразделений ООС

В зоне проведения операции объединенных сил украинские разведчики задержали раненого боевика террористической организации ДНР, который подорвался на мине и был брошен своими товарищами. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Боевика обнаружили во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений ООС.

У мужчины 1991 года рождения изъят "военный билет ДНР".

По словам боевика, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, которая намеревалась выявить позиции, наблюдательные посты и огневые точки подразделений ООС.

Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения боевик подорвался на минном заграждении, установленном самими же оккупантами. Другие члены ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции, сообщили в штабе.

Украинские военнослужащие оказали задержанному, который получил многочисленные ранения, необходимую медпомощь и доставили в военный госпиталь.

Сейчас он дает показания о преступных действиях российской оккупационной администрации.

Сегодня СБУ заявила о задержании в районе проведения операции объединенных сил боевика террористической организации ДНР, который в течение двух лет обстреливал позиции украинских войск. 

Еще по теме
Напишите нам
оос Донбасс днр разведка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 