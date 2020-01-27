СБУ: Задержан боевик, который обстреливал Торецк - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По информации спецслужбы, житель Горловки присоединился к боевикам в начале вооруженной агрессии России против Украины

СБУ заявила о задержании в районе проведения операции объединенных сил боевика террористической организации ДНР, который в течение двух лет обстреливал позиции украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, житель Горловки присоединился к боевикам в начале вооруженной агрессии России против Украины.

Как стрелок-гранатометчик он принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка и вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6/7".

В 2016 году он получил ранение в голову и был комиссован, в конце 2019 года он прибыл в Мариуполь в поисках работы, где его задержали правоохранители.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК. Суд определил ему меру пресечения - арест.

Вместе с тем СБУ сообщила, что в суд уже направлен обвинительный акт против подозреваемого.

По информации ТСН, в Харькове завербованный российскими спецслужбами бывший военнослужащий Нацгвардии хотел взорвать разведчика батальона Айдар, который в 2014 году на Донбассе принимал участие в ликвидации группы офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, один из которых носил звание Героя России.

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Торецк, обстрел, боевики, Донбасс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
СБУ: Задержан боевик, который обстреливал Торецк - видео
СБУ: Задержан боевик, который обстреливал Торецк - видео
Американский актер пришел на Грэмми в техно-шляпе: видео
Американский актер пришел на Грэмми в техно-шляпе: видео
Мультфильм Netflix "Клаус" взял семь премий за анимацию: видео
Мультфильм Netflix "Клаус" взял семь премий за анимацию: видео
Недвижимость Ахметов купил самую дорогую виллу на Лазурном берегу: видео
SkyUp досрочно вывезет туристов из Китая и приостановит рейсы
Транспорт SkyUp досрочно вывезет туристов из Китая и приостановит рейсы
Ярославский займется строительством и ремонтом дорог в Украине
Транспорт Ярославский займется строительством и ремонтом дорог в Украине
Популярное
фото/видео
СБУ: Задержан боевик, который обстреливал Торецк - видео
СБУ: Задержан боевик, который обстреливал Торецк - видео
Мультфильм Netflix "Клаус" взял семь премий за анимацию: видео
Мультфильм Netflix "Клаус" взял семь премий за анимацию: видео 16:09
Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом
Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом 14:53
Акция "за русский язык" в Харькове закончилась дракой: видео
Акция "за русский язык" в Харькове закончилась дракой: видео 13:51
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 