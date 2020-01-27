СБУ: Задержан боевик, который обстреливал Торецк - видео

СБУ заявила о задержании в районе проведения операции объединенных сил боевика террористической организации ДНР, который в течение двух лет обстреливал позиции украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, житель Горловки присоединился к боевикам в начале вооруженной агрессии России против Украины.

Как стрелок-гранатометчик он принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка и вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6/7".

В 2016 году он получил ранение в голову и был комиссован, в конце 2019 года он прибыл в Мариуполь в поисках работы, где его задержали правоохранители.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК. Суд определил ему меру пресечения - арест.

Вместе с тем СБУ сообщила, что в суд уже направлен обвинительный акт против подозреваемого.

По информации ТСН, в Харькове завербованный российскими спецслужбами бывший военнослужащий Нацгвардии хотел взорвать разведчика батальона Айдар, который в 2014 году на Донбассе принимал участие в ликвидации группы офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, один из которых носил звание Героя России.