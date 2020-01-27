В Харькове хотели взорвать разведчика батальона Айдар: видео

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В Харькове хотели взорвать разведчика батальона Айдар, который в 2014 году на Донбассе принимал участие в ликвидации группы офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, один из которых носил звание Героя России. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Подозреваемого задержали в подъезде многоэтажки, где живет айдаровец Григорий Сиваченко. При нем обнаружили нестандартную взрывчатку, которая срабатывает от автосигнализации и уже была переведена в боевой режим. В ее основе - полкилограмма тротила и поражающие элементы. Устройство было обезврежено во дворе дома.

В СБУ Харьковской области говорят, что таким образом российские спецслужбы планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против террористов ДНР и ЛНР.

В частности, осенью 204 г была обезврежена группа офицеров ВС РФ, один из которых носил звание Героя России – это офицер ВС РФ Евгений Трундаев. Его вместе с группой других российских инструкторов ликвидировали во время боев за 32-й блокпост. А вычислил россиян Григорий Сиваченко.

Также осенью 2014 он перегнал из "серой зоны" в Счастье танк, который угнал из-под носа у оккупантов.

Подозреваемый - бывший военнослужащий Нацгвардии, капитан Юрий Донцов, также участник боевых действий на Донбассе, имеющий за спиной несколько командировок в зону АТО.

Согласно сюжету, его завербовали офицеры Главного разведывательного управления РФ. За убийство Сиваченко он должен был получить $25000.

При этом капитан говорит, его заставили совершить покушение. "Все было под взрыв готово, но я отнекивался от этого", - утверждает Донцов.

Однако переписка с российским офицером свидетельствует, что идея установить взрывчатку в подъезде принадлежит именно Донцову, говорится в сюжете ТСН.

"Этих людей (которые работают на спецслужбы РФ) здесь немерянно!" - говорит подозреваемый.

Операция контрразведки будет продолжаться, пока не станет известной вся цепь российской агентуры, задействованная в убийствах украинских разведчиков.

13 января в Офисе генпрокурора сообщили, что житель Харькова, проходивший службу в Нацгвардии, арестован по подозрению в покушении на убийство офицера СБУ по заказу российских спецслужб.