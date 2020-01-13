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Покушение на офицера СБУ: подозреваемый экс-нацгвардеец арестован

Покушение на офицера СБУ: подозреваемый экс-нацгвардеец арестован - Фото
Подозреваемый был задержан 9 января со взрывчаткой, при участии спецназа (Фото: СБУ)
13.01.2020, 12:03

По версии СБУ, покушение было организовано ФСБ России

Житель Харькова, проходивший службу в Нацгвардии и уволенный "по компрометирующим обстоятельствам", арестован по подозрению в покушении на убийство офицера СБУ. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Киевский районный суд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По данным СБУ, покушение было организовано спецслужбами России. В СБУ утверждают, что задание экс-нацгвардеец получил во время краткой поездки в Россию, за убийство были обещаны деньги. В СБУ считают, что российские спецслужбы хотели отомстить украинскому командиру за успешные операции против боевиков, в частности, за уничтожение группы офицеров из РФ, один из которых носил звание "Героя России".

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