СБУ: Предотвращено покушение спецслужб РФ на офицера ВСУ

Фото: пресс-служба СБУ

Покушение на убийство одного из бывших командиров батальонной разведки Вооруженных сил Украины предотвращено в Харькове контрразведкой СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, покушение было организовано спецслужбами России. Исполнителем, по версии следствия, должен был стать житель Харькова, ранее проходивший службу в Нацгвардии и уволенный "по компрометирующим обстоятельствам". В СБУ утверждают, что задание он получил во время краткой поездки в Россию, за убийство были обещаны деньги.

В СБУ считают, что российские спецслужбы хотели отомстить украинскому командиру за успешные операции против боевиков, в частности, за уничтожение группы офицеров из РФ, один из которых носил звание "Героя России".

Следствие считает, что покушение должно было произойти в многоквартирном доме с помощью самодельного взрывного устройства. Оно могло создать угрозу для жизни многих мирных граждан.

Подозреваемый был задержан со взрывчаткой, при участии спецназа. Из-за небезопасности взрывного устройства, оно было уничтожено во дворе дома без угрозы для жизни людей.

Решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении и избрании меры пресечения.

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