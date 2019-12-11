"Продавали военную информацию в РФ". СБУ задержала группу людей

фото - пресс-служба СБУ

Служба безопасности задержала группу, которая якобы продавала за границу закрытую госинформацию, в том числе и военную. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, четверо задержанных якобы предлагали свои "услуги" на сайте, размещенном на заграничном сервере. Сотрудники СБУ задокументировали, что только через один из своих сервисов они якобы сотрудничали с около 50 заказчиками, часть из которых была из РФ.

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В офисе и по месту жительства фигурантов изъяли компьютерную технику с базами данных, которые являются собственностью государства и имеют ограниченный доступ, а также кредитные карточки, на которые они получали деньги за проданную информацию.

Открыто уголовное дело по двум статьям (ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2) УКУ. Следственные действия продолжаются.

Ранее СБУ и прокуратура АР Крым вручила подозрение в госизмене члену партии Путина, который, по данным правоохранителей, мог быть причастен к оккупации Крыма в 2014 году.

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