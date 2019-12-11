Начальник отдела "полиции морали" Киева крышевал бордели - СБУ

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Замначальника киевского управления Нацполиции по борьбе с торговлей людьми и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали крышевали столичные "места разврата" - так считают в Службе безопасности Украины. Их задержали, пишет пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили и задокументировали, что подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по $2000, наладив механизм получения взяток за то, что закрывали глаза на работу притонов.

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Полицейским сообщено о подозрении.