Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Начальник отдела "полиции морали" Киева крышевал бордели - СБУ

Начальник отдела "полиции морали" Киева крышевал бордели - СБУ - Фото
Фото: depositphotos.com
11.12.2019, 14:32

Если вину полковника и капитана Нацполиции докажут, им грозит от пяти до 10 лет тюрьмы

Замначальника киевского управления Нацполиции по борьбе с торговлей людьми и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали крышевали столичные "места разврата" - так считают в Службе безопасности Украины. Их задержали, пишет пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили и задокументировали, что подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по $2000, наладив механизм получения взяток за то, что закрывали глаза на работу притонов.

Смотрите фото: В Киеве спецназ накрыл порностудию, взяли 13 актрис

Полицейским сообщено о подозрении.

Напишите нам
бордель проституция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 