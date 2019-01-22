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22.01.2019, 07:40

В Киеве спецназ накрыл порностудию, взяли 13 "актрис" — фото

В Киеве спецназ накрыл порностудию, взяли 13 "актрис" — фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Нелегальный стриминг-сервис злоумышленники организовали в большом частном доме

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В Киеве около полугода работала преступная группа, которая в арендованном четырехэтажном частном доме, оборудованном всей необходимой аппаратурой и мебелью, снимала порно для распространения в сети. Студию закрыли, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Организатором нелегального бизнеса оказался 31-летний уроженец АР Крым", - уточнили правоохранители.
 
Злоумышленник нанял администраторов, которые через интернет искали молодых женщин для съемок: те были согласны с предложенными "требованиями трудоустройства".

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Всего в студии работало 13 моделей.

Видеопродукцию транслировали в режиме реального времени посетителям соответствующего сайта, оплата осуществлялась на банковские счета, указанные администраторами.

Возможному организатору и четырем соучастникам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 301 УК (изготовление, сбыт и распространение кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера).

Им грозит до семи лет тюрьмы.

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Теги: киев, съемки, порно, порностудия
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