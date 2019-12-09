СБУ: Часть денег на строительство детдома ушла в "бюджет ЛНР"

При обыске обнаружили 2,6 млн грн наличными (Фото: СБУ)

СБУ заявляет, что часть денег, выделенных на строительство детского дома и социальной инфраструктуры в Луганской области, ушла в "бюджет" так называемой "Луганской народной республики". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным пресс-службы, разоблачены должностные лица Луганской ОГА и руководители строительной компании, которые якобы присвоили миллионы гривень, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в зоне ООС.

СБУ отмечает, что при строительстве детского дома семейного типа и зоны отдыха фирма-подрядчик с согласия чиновников ОГА завладела 10 млн грн. Стоимость стройматериалов была завышена, деньги переводились на счета фирм-субподрядчиков, затем их отмывали через конвертационынй центр и присваивали.

Оперативники установили, что часть выведенных в тень денег коммерсант перевозил во временно оккупированный Луганск, там вкладывал в деятельность подконтрольной стройкомпании, которая регулярно осуществляет отчисления в так называемый "бюджет ЛНР".

Правоохранители провели обыски, изъята бухгалтерская документация и материалы, подтверждающие проведение сделки. Также обнаружены доказательства хоздеятельности на временно оккупированной территории области и более 2,6 млн грн наличными.

28 ноября СБУ заявила, что выявила должностных лиц Николаевского облсовета, департамента образования и науки ОГА и одного из местных коммунальных предприятий, которые присвоили 15 млн грн из бюджета, предназначенных закупки электронных учебников.

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