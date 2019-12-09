Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СБУ: Часть денег на строительство детдома ушла в "бюджет ЛНР"

СБУ: Часть денег на строительство детдома ушла в "бюджет ЛНР" - Фото
При обыске обнаружили 2,6 млн грн наличными (Фото: СБУ)
09.12.2019, 18:20

Чиновники Луганской ОГА якобы присвоили миллионы гривень, часть из которых направлялась в ЛНР

СБУ заявляет, что часть денег, выделенных на строительство детского дома и социальной инфраструктуры в Луганской области, ушла в "бюджет" так называемой "Луганской народной республики". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным пресс-службы, разоблачены должностные лица Луганской ОГА и руководители строительной компании, которые якобы присвоили миллионы гривень, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в зоне ООС. 

СБУ отмечает, что при строительстве детского дома семейного типа и зоны отдыха фирма-подрядчик с согласия чиновников ОГА завладела 10 млн грн. Стоимость стройматериалов была завышена, деньги переводились на счета фирм-субподрядчиков, затем их отмывали через конвертационынй центр и присваивали. 

Оперативники установили, что часть выведенных в тень денег коммерсант перевозил во временно оккупированный Луганск, там вкладывал в деятельность подконтрольной стройкомпании, которая регулярно осуществляет отчисления в так называемый "бюджет ЛНР". 

Правоохранители провели обыски, изъята бухгалтерская документация и материалы, подтверждающие проведение сделки. Также обнаружены доказательства хоздеятельности на временно оккупированной территории области и более 2,6 млн грн наличными. 

  • 28 ноября СБУ заявила, что выявила должностных лиц Николаевского облсовета, департамента образования и науки ОГА и одного из местных коммунальных предприятий, которые присвоили 15 млн грн из бюджета, предназначенных закупки электронных учебников.

Читайте также: Требование Украины распустить "ДНР/ЛНР" застало Кремль врасплох

Напишите нам
"ЛНР" сбу присвоение госсредств
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 