СБУ: 15 млн грн на е-учебники чиновники положили себе в карман

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СБУ заявляет, что выявила должностных лиц Николаевского облсовета, департамента образования и науки ОГА и одного из местных коммунальных предприятий, которые присвоили 15 млн грн из бюджета, предназначенных закупки электронных учебников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В соответствии с программой развития образования Николаевской области на 2017-2021 годы государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн-учебникам. Подозреваемые чиновники внесли в расходы бюджета средства на закупку е-учебников и в сговоре с двумя коммерческими структурами, которые специализируются на предоставлении программных услуг, провели тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к ресурсам. Таким образом они вывели из бюджета 15 млн гривень и присвоили их.

Производство открыто по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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