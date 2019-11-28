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СБУ: 15 млн грн на е-учебники чиновники положили себе в карман

СБУ: 15 млн грн на е-учебники чиновники положили себе в карман - Фото
Фото: depositphotos.com
28.11.2019, 13:26

В Николаевской области школы не получили электронные учебники, но деньги за них якобы осели у чиновников

СБУ заявляет, что выявила должностных лиц Николаевского облсовета, департамента образования и науки ОГА и одного из местных коммунальных предприятий, которые присвоили 15 млн грн из бюджета, предназначенных закупки электронных учебников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В соответствии с программой развития образования Николаевской области на 2017-2021 годы государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн-учебникам. Подозреваемые чиновники внесли в расходы бюджета средства на закупку е-учебников и в сговоре с двумя коммерческими структурами, которые специализируются на предоставлении программных услуг, провели тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к ресурсам. Таким образом они вывели из бюджета 15 млн гривень и присвоили их.

Производство открыто по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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