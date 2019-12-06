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СБУ и прокуратура АР Крым сообщили о подозрении "единоросу"

СБУ и прокуратура АР Крым сообщили о подозрении "единоросу" - Фото
Игорь Кучерявый (Фото: ATR)
06.12.2019, 17:11

Игорю Кучерявому грозит от трех до пяти лет тюрьмы

Члену партии Единая Россия Игорю Кучерявому сообщили о подозрении в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал его адвокат Игорь Мокин.

3 декабря сотрудники СБУ задержали Кучерявого на админгранице с Крымом. Он возвращался из Херсона, где пытался получить украинский загранпаспорт. С ним провели беседу, однако процессуально не задерживали.

Справка. По данным ATR, Игорь Кучерявый активно поддерживал оккупацию Крыма и является членом партии Единая Россия. Во время аннексии полуострова он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. Минобороны страны-оккупанта наградило его медалью "За возвращение Крыма".

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сбу госизмена подозрение единая россия игорь кучерявый
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