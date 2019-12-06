СБУ и прокуратура АР Крым сообщили о подозрении "единоросу"

Игорь Кучерявый (Фото: ATR)

Члену партии Единая Россия Игорю Кучерявому сообщили о подозрении в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал его адвокат Игорь Мокин.

3 декабря сотрудники СБУ задержали Кучерявого на админгранице с Крымом. Он возвращался из Херсона, где пытался получить украинский загранпаспорт. С ним провели беседу, однако процессуально не задерживали.

Справка. По данным ATR, Игорь Кучерявый активно поддерживал оккупацию Крыма и является членом партии Единая Россия. Во время аннексии полуострова он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. Минобороны страны-оккупанта наградило его медалью "За возвращение Крыма".

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