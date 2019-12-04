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СБУ задержала члена партии Путина – ATR

СБУ задержала члена партии Путина – ATR - Фото
Игорь Кучерявый (Фото: ATR)
04.12.2019, 11:01

По предварительной информации, Игорь Кучерявый возвращался в Крым их Херсона, где пытался получить украинский загранпаспорт

Сотрудники Службы безопасности задержали на админгранице с Крымом Игоря Куерявого - члена пропрезидентской российской партии Единая Россия. Об этом сообщает ATR.

По предварительной информации, Кучерявый возвращался в Крым из Херсона, где он пытался получить украинский загранпаспорт.

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В пресс-службе СБУ пока официально не подтвердили информацию о задержании политика, объяснив, что сейчас проходят следственные действия.

Справка. По данным ATR, Игорь Кучерявый активно поддерживал оккупацию Крыма и является членом партии Единая Россия. Во время аннексии полуострова он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. Минобороны страны-оккупанта наградило его медалью "За возвращение Крыма".

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Крым сбу единая россия игорь кучерявый
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