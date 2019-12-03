Дело MH17. СБУ объявила Цемаха в розыск

Владимир Цемах (Фото: EPA)

Служба безопасности Украины объявила в розыск пророссийского боевика и фигуранта дела о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году Владимира Цемаха, который 7 сентября был передан России в рамках обмена пленными. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила начальник пресс-службы СБУ Елена Гитлянская.

"Его местонахождение неизвестно и он не явился к следователю", - заявили в СБУ.

Его внесли в список разыскиваемых лиц по подозрению в участии в террористической группе и осуществлении террористического акта, приведшего к гибели людей. Дата исчезновения - 23 сентября 2019 года.

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