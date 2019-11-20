Жительница оккупированного Донецка пыталась организовать незаконную легализацию российских граждан и боевиков оккупационных войск. Об этом заявили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По информации спецлужбы, установлено, что женщина намеревалась за деньги оформлять документы благодаря "связям" в правоохранительных и контролирующих органах. Ее первым "заказчиком" стал гражданин РФ, который, как заявляют в СБУ, сотрудничал с боевиками. Чтобы сделать ему документы, фигурантка предложила правоохранителю миллион российских рублей, часть суммы успела отправить по почте.

"19 ноября контрразведчики СБУ в Славянске задержали организатора и "клиента" при получении паспорта гражданина Украины и передаче злоумышленниками остальных средств", - заявили в СБУ. Открыто уголовное дело по статьям о создании террористической группы и предложении взятки. Задержанным намерены сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.

Сегодня в СБУ сообщили о задержании жителя Каменского, которого подозревают в призывах к совершению терактов на День достоинства и свободы.

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