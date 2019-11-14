Суд разрешил заочное расследование против главаря боевиков

Леонид Пасечник (Фото: ресурсы боевиков)

Суд разрешил провести специальное (заочное) досудебное расследование в уголовном деле против главаря боевиков террористической организации ЛНР Леонида Пасечника. Об этом идет речь в решении Сватовского райсуда Луганской области, опубликованном в Едином реестре.

В документе отмечается, что о заочном расследовании суд попросил следователь СБУ. Дело против Пасечника открыто по трем статьям Уголовного кодекса. Речь идет о действиях по насильственному свержению конституционного строя или захвату власти, посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Главарь луганских боевиков в этом производстве имеет статус подозреваемого.

Представитель СБУ в суде заявил, что Пасечник, находясь на оккупированной территории, умышленно уклоняется от следствия. На заседании 31 октября судья удовлетворил ходатайство следователя и дал разрешение на спецрасследование.

Справка. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской областей Украины. Де-факто - это оккупационные администрации РФ на Донбассе. Обе они созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: Радиоперехваты, дело MH17: боевики Донбасса подконтрольны Кремлю