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Суд разрешил заочное расследование против главаря боевиков

Суд разрешил заочное расследование против главаря боевиков - Фото
Леонид Пасечник (Фото: ресурсы боевиков)
14.11.2019, 20:56

Пасечник является подозреваемым по трем статьям Уголовного кодекса

Суд разрешил провести специальное (заочное) досудебное расследование в уголовном деле против главаря боевиков террористической организации ЛНР Леонида Пасечника. Об этом идет речь в решении Сватовского райсуда Луганской области, опубликованном в Едином реестре.

В документе отмечается, что о заочном расследовании суд попросил следователь СБУ. Дело против Пасечника открыто по трем статьям Уголовного кодекса. Речь идет о действиях по насильственному свержению конституционного строя или захвату власти, посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Главарь луганских боевиков в этом производстве имеет статус подозреваемого.

Представитель СБУ в суде заявил, что Пасечник, находясь на оккупированной территории, умышленно уклоняется от следствия. На заседании 31 октября судья удовлетворил ходатайство следователя и дал разрешение на спецрасследование.

Справка. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской областей Украины. Де-факто - это оккупационные администрации РФ на Донбассе. Обе они созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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