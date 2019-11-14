Радиоперехваты по делу MH17: боевики ДНР подконтрольны Кремлю

Объединенная следственная группа (JIT) опубликовала записи телефонных разговоров главарей боевиков на Донбассе и показания свидетелей, которые свидетельствуют о том, что боевики подчиняются и выполняют указания власти Российской Федерации.

Расследователи установили, что наряду с обычными телефонами, боевики ДНР пользовались средствами спецсвязи.

К примеру, один из главарей ДНР Александр Бородай в июле 2014 г говорит: "Я выполняю приказы и защищаю интересы исключительно одного государства - Российской Федерации. Вот, собственно, и все".

В другом разговоре в начале июля 2014 года террорист ДНР сообщает своему подельнику, что "прибудут люди с полномочиями от Шойгу (Сергей Шойгу – министр обороны РФ)". По словам боевика, эти люди "выкидывают нах.й местных полевых командиров из подразделений", а "москвичи" примут командование.

Несколько бывших боевиков сообщили JIT, что российская служба безопасности ФСБ и служба военной разведки ГРУ были вовлечены в повседневное управление террористической организацией ДНР. Один из свидетелей заявил, что главари ДНР регулярно ездили в Москву, чтобы проконсультироваться со своими контактными лицами в ФСБ и ГРУ.

В интервью 2017 г Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что от него потребовали передать командование боевиками Александру Захарченко, которого назначил помощник президента РФ Владислав Сурков.

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