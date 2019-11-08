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Дело МН17. Bellingcat узнали фейковые имена причастных боевиков

Дело МН17. Bellingcat узнали фейковые имена причастных боевиков - Фото
Место катастрофы MH17 (Фото: EPA)
08.11.2019, 09:15

Журналисты-расследователи установили фейковые имена двух боевиков - Игоря Безлера и Олега Иванникова

Международная волонтерская группа журналистов-расследователей Bellingcat установила фейковые имена двух боевиков Игоря Безлера и Олега Иванникова, которые, по их информации, сейчас скрываются в оккупированном Крыму и РФ. Об этом говорится на сайте Bellingcat.

По информации группы журналистов, оба боевика получили поддельные паспорта, однако их не внесли в базу налогоплательщиков РФ, что "указывает на то, что это, вероятно, не настоящий российский гражданин". Так, Безлер скрывается под паспортом на имя "Игоря Берегового", якобы родившегося 30 декабря 1965 года, а Иванников прячется под именем "Андрей Лаптев", который "родился" 6 апреля 1967 года. 

Bellingcat установили, что в паспортном столе документы для боевиков создавались одновременно, о чем свидетельствует разница в несколько десятков номеров в числе их паспортов. По их данным, оба боевика являются сотрудниками Главного управления Генерального штаба (Ранее - ГРУ). Безлера подозревают в военных преступлениях, а Иванников фигурирует в расследовании катастрофы рейса MH17, сбитого в 2014 году над Донбассом. 

  • Боинг рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией.
  • Погибли все 298 человек на борту.
  • 8 октября сообщалось, что в Нидерландах решили расследовать "роль Украины".

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Донбасс MH17 bellingcat олег иванников Игорь Безлер
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