Трагедия MH17. В Нидерландах решили расследовать "роль Украины"

Место катастрофы MH17 (Фото: EPA)

Парламент Нидерландов поддержал предложение Христианско-демократической партии (CDA), требовавшей дополнительного расследования того, почему Украина не закрыла воздушное пространство над своей восточной территорией во время боевых действий в июле 2014 года, когда был сбит самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур. Об этом сообщил в Twitter депутат от CDA Крис ван Дам.

По его словам, депутаты приняли решение единогласно.

2 октября сообщалось, что в Палате представителей парламента Нидерландов потребовали расследовать "роль Украины" в трагедии рейса MH17 в июле 2014 года над охваченным войной Донбассом: а именно, почему не было закрыто небо.

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