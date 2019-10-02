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Трагедия MH17. В Нидерландах хотят расследовать "роль Украины"

Трагедия MH17. В Нидерландах хотят расследовать "роль Украины" - Фото
MH17 (фото - EPA)
02.10.2019, 09:33

Социалисты и христианские демократы в парламенте Нидерландов хотят направить расследование в другое русло

В Палате представителей парламента Нидерландов потребовали расследовать "роль Украины" в трагедии рейса MH17 в июле 2014 года над охваченным войной Донбассом. Об этом пишет местный сайт nos.nl.

Как отмечает ресурс, "все присутствовавшие на дискуссии по этому вопросу стороны поддержали предложение Христианско-демократического призыва и Социалистической партии".

Речь идет о том, почему Украина не закрыла воздушное пространство над восточной Украиной во время боевых действий.

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При этом министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок во время дебатов в парламенте отметил, что правительство "не видит никаких причин" для открытия такого расследования с юридической точки зрения. По его словам, это "непростая задача, потому что вам потребуется также сотрудничать с Россией".

"Дело касается также и их воздушного пространства", - добавил он.

"К изумлению Палаты", пишет издание, Блок сказал, что еще не связывался с российским коллегой Сергеем Лавровым после обмена пленными между Украиной и РФ в начале сентября, чтобы что-то решить о боевике Владимире Цемахе, которого Киев передал Москве, и кто, возможно, является одной из ключевых фигур в деле MH17.

Глава МИД сказал депутатам, что "ждет подходящего момента для такого разговора", а пока консультируется с юристами и международной следственной группой JIT.

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