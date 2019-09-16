Богдан кивает на Нидерланды в ситуации с выдачей Цемаха России

Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)

Отпуская террориста Владимира Цемаха в Россию, власти Украины руководствовались интересами своей страны, а не интересами Нидерландов, которые просили не выдавать оккупантам подозреваемого по делу об уничтожении боевиками Боинга рейса МН17. Об этом он заявил BBC News Україна.

Глава ОПУ заявил, что Нидерланды:

а) один из основных бенефициаров строительства российского газопровода Северный поток-2;

б) объявляли референдум о подписании Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной;

в) одни из основных лоббистов идеи возвращения России в ПАСЕ.

"Когда мы встречаемся с европолитиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов? У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие-то политические взгляды", - сказал Богдан, добавив, что "у них есть, на что менять Цемаха".

Читайте также: Волкер отреагировал на выдачу Цемаха России