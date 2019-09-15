Погиб товарищ, оторвало ногу. Разведчик – о похищении Цемаха

Разведчик Дмитрий Гержан (позывной – Тритон), рассказал о деталях операции по "эвакуации" подозреваемого по делу МН17 Владимира Цемаха. Интервью с ним опубликовало Радио Свобода.

По словам военнослужащего, он в составе группы разведчиков должен был забрать Цемаха из "серой" зоны (на ней действуют как бойцы ВСУ, так и террористы ДНР). Именно в ней бойцы попали на минное поле.

"Саша Колодяжный (командир взвода – ред.) прощупывал территорию, спускался, и тут раздался взрыв. А шли мы друг за другом. Я был позади Саши. Попробовал вытащить, сделал буквально полшага, и также наступил на мину. Откатился назад, увидел, что мне оторвало ногу", - описывает события Тритон.

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Фото: Ольга Пона/Радио Свобода

В результате операции Колодяжный скончался, Гержан – был доставлен госпиталь, где ему установили протез.

На вопрос о том, стоило-ли выдавать Цемаха РФ в обмен на украинских политзаключенных, Тритону ответить сложно.

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Фото: Ольга Пона/Радио Свобода

"Вы знаете, это такой философский вопрос. Я был очень рад видеть слезы радости на лицах бывших пленных и их родных, когда они наконец встретились. Но если возврат Цемаха противоречит интересам Украины, это очень плохо. И к тому же, очень большой ценой далась нам операция по его передаче на подконтрольную территорию. Сотня таких цемахов не стоит жизни Саши", - поделился своим мнением разведчик.

Военнослужащий не падает духом из-за потери ноги и готов снова идти в бой.

"Ну будет у меня железная нога и все. Пожалуй, буду сильнее из-за этого. Никак меня это не беспокоит. У нас война еще не закончилась, и нам еще предстоит воевать", - подытожил Тритон.

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