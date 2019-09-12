Цемах вернулся в оккупированный Донбасс - его дочь

Владимир Цемах (фото - ЕРА)

Фигурант дела МН17 Владимир Цемах вернулся в оккупированный Донасс после того, как ранее был выдан РФ Украиной. Об этом его дочь сообщила журналистам Настоящего Времени.

В разговоре Мария Левченко-Цемах подтвердила, что ее отец вернулся на территорию так называемой "ДНР". На вопрос "Какие у вас планы дальше?" Мария ответила: "Жить". О том, виновен ли ее отец в катастрофе Боинга МН17 она говорить отказалась.

Ранее дочь Цемаха писала о возвращении отца на оккупированные территории в соцсетях.

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Фото: Настоящее Время

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