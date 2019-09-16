Военные рассказали детали спецоперации по вывозу Цемаха: видео

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Террорист вернулся в захваченный гибридными войсками РФ Донбасс после обмена между Украиной и Россией

При вывозе фигуранта дела о катастрофе МН17, боевика Владимира Цемаха из временно оккупированного Донбасса террористы получили приказ на его ликвидацию вместе с украинскими разведчиками. Об этом говорится в сюжете ТСН. Тиждень телеканала 1+1.

"Был перехват, и нам сообщили, что нашу машину "скорой помощи" - на уничтожение. Именно в это время вывозили взятого в плен Цемаха. У них был приказ уничтожить его вместе с нами", - отметил член экипажа парамедиков Андрей Нечипорук.

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Именно эта бригада приводила в чувство накачанного транквилизаторами, а теперь уже подозреваемого в организации атаки на малайзийский Boeing.

"Когда мы сняли с него мешок, я понял, что это не простой человек, потому он моментально все, что было вокруг, всю зону ответственности на КСП, он все себе срисовал", - рассказал парамедик экипажа Степан Сирак.

По его словам, Цемах был в тот момент "не совсем в адекватном состоянии".

"Он был не совсем в адекватном состоянии, у него какое-то кровотечение незначительное было, и я его на украинском спросил: "Какое у вас нормальное давление?". Он меня не понял, и тогда я спросил на русском: "Какое у вас давление нормальное?" Он сказал "Я не знаю, я не знаю". Такое у него состояние было", - уточнил Сирак.

В операции по переправке Цемаха на подконтрольную Украине территорию задействовали несколько подразделений. "Идти к своим решили в Марьинке. Ценную добычу должна была встретить армейская разведка. Группу разведчиков вел "киборг" Александр Колодяжный (подорвался на противопехотной мине и погиб, - ред.)", - отмечается в сообщении.

"Вся Европа понимает, что он ценный свидетель, так его отправят к Мотороле с Кобзоном, скажем так, или он будет где-то перепрятан теперь надежно", - отмечает Сирак.

Видео: ТСН. Тиждень

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Теги: видео, спецоперация, владимир цемах
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