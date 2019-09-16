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Волкер отреагировал на выдачу Цемаха России

Волкер отреагировал на выдачу Цемаха России - Фото
Курт Волкер (фото - rada.gov.ua)
16.09.2019, 10:01

Спецпредставитель Госдепартамента прокомментировал факт выдачи террориста в рамках обмена пленными

Значимость боевика Владимира Цемаха - фигуранта дела о катастрофе пассажирского лайнера рейса МН17, которого передали России по обмену, - в расследовании "преувеличена". Об этом в интервью каналу 1+1 рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Он считает, что цена возвращения узников РФ в Украину была "не настолько высокой, как о том говорят".

"Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на МН17, кроме того, что мы уже знаем. <...> В то же время, важно освободить пленных из России. Очень важно. Поэтому, считаю, обе страны сделали шаг вперед, и, я надеюсь теперь, чтобы придать дальнейший импульс, надо провести еще обмены. Должны быть освобождены заложники на Донбассе", - отметил Волкер.

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По его словам, должен быть прогресс в прекращении огня и дальнейшем разведении сил. "Это шаги, на которые Россия не хочет идти. Но обмен может способствовать определенным возможностям для этого", - считает Волкер.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс поменять всех заложников РФ/боевиков до конца года, Волкер сказал: "Знаете, это зависит от обстоятельств. Должно быть предложение обменять “всех на всех”, но могут быть проблемы с определением. Россия распространяет свою трактовку пленных на тех, кто задержан в ходе конфликта, и на тех, кто арестован по разным причинам в других местах".

Волкер добавил, что сроки должны быть согласованы, определены и ограничены. "И я говорил, что при наличии желания России это возможно. Я знаю, что такое желание есть у украинской стороны. Да теперь еще Россия должна это продемонстрировать", - подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США.

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