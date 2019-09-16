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Волкер: Есть причины, почему Россия должна уйти с Донбасса

Волкер: Есть причины, почему Россия должна уйти с Донбасса - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.09.2019, 06:18

Cпецпредставитель Госдепартамента США отметил, что Россия "не заинтересована держать Донбасс"

Cпецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что есть причины, почему страна-агрессор Россия должна уйти с Донбасса. Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1.

"Думаю, есть причины, почему Россия должна уйти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы держать Донбасс. Они лишь цинично играют человеческими жизнями для того, чтобы влиять на Киев и держать Украину под российским влиянием. Это ошибка", - отметил Волкер.

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Он считает, что Украина сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчивее, "более антироссийская и прозападная, чем когда-либо".

"Да, Россия получает совершенно противоположный результат от того, который хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе. Это причина, почему Россия должна хотеть прекратить это. И мы, и французы, и немцы, и украинцы готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории, когда Россия будет готова сделать это", - подчеркнул Волкер.

  • Ранее Волкер заявил, что санкции по Крыму будут сохраняться, пока Россия продолжает оккупацию.

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