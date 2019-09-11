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Тейлор: Есть признаки, что Россия хочет уйти из Донбасса

Тейлор: Есть признаки, что Россия хочет уйти из Донбасса - Фото
Уильям Тейлор (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.09.2019, 06:34

По мнению временного поверенного в делах США в Украине, диалог между Зеленским и Путиным идет хорошо

Экономическое бремя, которое несет правительство России из-за санкций и войны в Донбассе, подталкивает Россию к тому, чтобы уйти из Донбасса, считает временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Об этом он сообщил в интервью Голосу Америки.

м приходится платить за свои войска в Донбассе. За поддержку своих служб в Донбассе и в Крыму. Цена Донбасса и Крыма для россиян, вдобавок к цене санкций, приводят меня к мысли, что они хотели бы убраться из Донбасса", - заявил Тейлор.

Он считает, что необходимо продолжать санкционное давление и, в то же время, вести переговоры с Россией в каком угодно формате. "Диалог вроде бы идет хорошо между президентами Зеленским и ПутинымЕсли этот формат сработает, то это замечательный формат! Потому что у нас есть два человека, которые должны придти к соглашению", - сказал Тейлор. По его мнению, соглашение должно касаться того, чтобы россияне оставили Донбасс и Крым.

  • 4 сентября Тейлор сообщил, что Россия пытается применить в странах Европы испытанную на Украине тактику гибридной войны.
  • Ранее Тейлор заявлял, что при президенте Владимире Зеленском ситуация в Донбассе изменилась в лучшую сторону.

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