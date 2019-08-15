"Да, конечно!". Посол США оценил шансы на членство Украины в НАТО

Уильям Тейлор (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Временный поверенный в делах США, руководитель американского посольства в Киеве Уильям Тейлор положительно оценивает перспективы Украины стать членом НАТО. Об этом он заявил в интервью Европейской правде. Примерные сроки при этом дипломат не назвал.

Говоря о том, может ли движение Украины в НАТО привлечь особое внимание американского руководства, Тейлор подчеркнул, что это прежде всего решение Украины.

"С вашей стороны есть сигнал о таком желании: это украинская Конституция, которая говорит, что членство в НАТО и в ЕС является целью вашего государства. В то же время договор НАТО дает вам право претендовать на вступление в Альянс. И если такая заявка будет, то союзникам надо будет принимать решение", - отметил он.

Американский дипломат напоминает, что решение о плане действий для членства Украины в НАТО в 2008 году не поддержали несколько стран. Говоря о том, видет ли он лично Украину членом Альянса, Тейлор ответил утвердительно: "Да, конечно!".

"Решение саммита НАТО в 2008 году четко говорит, что Украина будет членом Альянса. Когда это произойдет? Я этого не знаю. Этому должно предшествовать немало работы, которая не менее важна, чем получение ПДЧ!", - подчеркнул он.

И добавил: эта работа должна изменить украинское войско, отношение между ним и обществом. Также украинская армия должна стать совместимой с армиями стран-членов НАТО. "Это - вполне достижимо, и это уже делается!", - утверждает Тейлор.

31 июля в США предупредили Путина по Украине: придется иметь дело с НАТО.

23 июля в Польше заявили, что ждут от Украины реформ для движения в ЕС и НАТО.

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