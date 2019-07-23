Польша ждет от Украины ускорения реформ и сближения с ЕС и НАТО

Польша ожидает, что после прошедших парламентских выборов Украина ускорит реформы и будет укреплять отношения с Евросоюзом и НАТО. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши.
"Мы ожидаем, что выборы приведут к созданию стабильного большинства в Верховной Раде", - также говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что выборы прошли "в принципе с соблюдением международных избирательных стандартов".
"В то же время мы принимаем во внимание замечания, содержащиеся в предварительном отчете миссии ОБСЕ", - пишут в МИД.
Досрочные выборы в парламент прошли 21 июля. В Евросоюзе уже рассказали, чего ожидают от нового украинского правительства. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер тоже отреагировал на выборы и пообещал скоро приехать.
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