В Евросоюзе сообщили, чего ждут от новой Рады

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Евросоюз считает, что после победы партии Слуга народа на парламентских выборах новая власть взяла на себя ответственность за происходящее в Украине. Об этом говорится в специальном заявлении официального представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич, пишет ЕП.

"Теперь новая власть несет ответственность за то, чтобы соответствовать этим ожиданиям граждан Украины", - заявила представитель Евросоюза.

По ее словам, Евросоюз готов к сотрудничеству с новой Верховной Радой и будущим правительством, при этом приоритетом должно быть "продвижение политической ассоциации и экономической интеграции и проведения реформ, лежащие в основе нашей соглашения об ассоциации".

В заявлении представительницы ЕС выделен ряд первоочередных направлений реформ: поддержка верховенства права, борьба с коррупцией, энергетика и обеспечение макроэкономической стабильности.

В заявлении от имени ЕС отдельно подчеркивается, что Евросоюз ожидает проведения местных выборов только в следующем году. К этому времени, по их мнению, украинская власть должна учесть проблемы нынешних выборов, включая сообщения о покупке голосов.

"Важно, чтобы украинские органы власти учли выявленные недостатки на основе рекомендаций (наблюдательной миссии) БДИПЧ ОБСЕ к запланированному избирательному циклу, включая местные выборы 2020 года", - указывает Косьянчич.

Ранее сообщалось, что ЦИК обработал 92,43% электронных протоколов. Согласно подсчету, наибольшее количество голосов набирает президентская партия Слуга народа – 43,11%.