ЦИК посчитал более 90% протоколов: в Раду проходят пять партий

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Центральная избирательная комиссия обработала 92,43% электронных протоколов. Согласно подсчету, наибольшее количество голосов набирает президентская партия Слуга народа – 43,11%.

В Раду проходят еще четыре партии – Оппозиционная платформа – За життя, Европейская солидарность, Батькивщина, Голос.

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Вчера общественное движение ЧЕСНО сообщило, какие партии и сколько могут получить денег из государственного бюджета. 11 партий, получивших более 2% голосов избирателей на досрочных выборах в Раду могут претендовать на государственное финансирование их деятельности.

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