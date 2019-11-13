Переговоры с боевиками. В Слуге народа ответили на требование РФ

Марьяна Безуглая (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина не будет вести никаких переговоров с боевиками, как того требует российская сторона. Об этом заявила замглавы комитета Рады по нацбезопасности, нардеп от Слуги народа Марьяна Безуглая, передает Интерфакс-Украина.

Так она прокомментировала требование, которое накануне озвучил представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов. Вчера он сообщил, что Россия призвала продлить действие закона об "особом статусе" Донбасса и начать прямые переговоры с боевиками террористических организаций ДНР и ЛНР.

"Мы будем избегать любых попыток навязать коммуникацию не с Россией, а с ее марионетками", - сообщила она.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выразил сомнение, что переговоры с РФ могут привести к миру.

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