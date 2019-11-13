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Переговоры с боевиками. В Слуге народа ответили на требование РФ

Переговоры с боевиками. В Слуге народа ответили на требование РФ - Фото
Марьяна Безуглая (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.11.2019, 17:13

Вчера российский представитель в ТКГ заявил о новых требованиях к Украине

Украина не будет вести никаких переговоров с боевиками, как того требует российская сторона. Об этом заявила замглавы комитета Рады по нацбезопасности, нардеп от Слуги народа Марьяна Безуглая, передает Интерфакс-Украина.

Так она прокомментировала требование, которое накануне озвучил представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов. Вчера он сообщил, что Россия призвала продлить действие закона об "особом статусе" Донбасса и начать прямые переговоры с боевиками террористических организаций ДНР и ЛНР. 

"Мы будем избегать любых попыток навязать коммуникацию не с Россией, а с ее марионетками", - сообщила она.

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переговоры боевики рф Слуга народа Донбасс
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