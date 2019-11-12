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Новое требование РФ: "особый статус" и переговоры с боевиками

Новое требование РФ: "особый статус" и переговоры с боевиками - Фото
Борис Грызлов Фото: скриншот с видео
12.11.2019, 18:05

Грызлов заявил, что "для полноценного введения в действие особого статуса … требуется его закрепление в Конституции"

Российская сторона в трехсторонней контактной группе на заседании в Минске призвала Украину продлить действие закона об "особом статусе" Донбасса и начать прямые переговоры с боевиками террористических организаций ДНР и ЛНР. Об этом журналистам сказал представитель РФ Борис Грызлов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера. А в дальнейшем - согласовать эти поправки в контактной группе", - сказал он.

Грызлов также заявил, что "для полноценного введения в действие особого статуса … требуется его закрепление в Конституции".

Ранее пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что сегодня на заседании в Минске были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне.

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Донбасс переговоры минск особый статус борис грызлов
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