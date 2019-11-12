У Кучмы заявили о снятии всех препятствий к нормандской встрече

Леонид Кучма (Фото: Iuliia Mendel/Facebook)

Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, разведение сил и средств в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской стало последним шагом в этом направлении.

"Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", - написала Олифер.

Она также отметила, что сегодня в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы. Украинская сторона настаивает на проведении завтра видеоконференции этой подгруппы.