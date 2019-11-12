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У Кучмы заявили о снятии всех препятствий к нормандской встрече

У Кучмы заявили о снятии всех препятствий к нормандской встрече - Фото
Леонид Кучма (Фото: Iuliia Mendel/Facebook)
12.11.2019, 16:47

Разведение сил и средств в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской стало последним шагом в этом направлении

Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, разведение сил и средств в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской стало последним шагом в этом направлении.

"Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", - написала Олифер.

Она также отметила, что сегодня в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы. Украинская сторона настаивает на проведении завтра видеоконференции этой подгруппы.

  • 22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа над встречей в нормандском формате приостановлена.
  • 29 октября Кучма допустил, что на встрече в нормандском формате возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине.
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нормандский формат минск леонид кучма
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