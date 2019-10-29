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Нормандский формат. Кучма допускает согласование дорожной карты

Нормандский формат. Кучма допускает согласование дорожной карты - Фото
Леонид Кучма (Фото: Iuliia Mendel/Facebook)
29.10.2019, 17:37

В трехсторонней контактной группе считают, что разведение сил в Золотом также открывает путь к встрече в нормандской формате

Итоги работы трехсторонней контактной группы за последний период открыли путь к встрече в нормандском формате на высшем уровне, где, по мнению Леонида Кучмы, возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине. Об этом по итогам работы в Минске 29 октября сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасности блока вопросов минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля за украинско-российской границей", - отметила Олифер.

Она напомнила, что сегодня ТКГ получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе Золотого. "Следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе Петровского – при семи днях соблюдения режима тишины. За пределами этих участков ситуация безопасности остается напряженной", - уточнила Олифер.

По ее словам, в гуманитарной подгруппе работа была сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц.

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