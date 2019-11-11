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Посол Франции: Если нормандский саммит не состоится - виновата РФ

Посол Франции: Если нормандский саммит не состоится - виновата РФ - Фото
Этьен де Понсен (Фото: посольство Франции)
11.11.2019, 23:01

Дипломат надеется, что такая встреча все же состоится

В случае срыва нормандской встречи вина за это будет лежать на России. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью газете День.

Дипломат по итогам визита на Донбасс отметил, что увидел желание Украины выполнять взятые на себя обязательства. Так он прокомментировал процесс разведения сил и средств.

"Со своей стороны, мы стремимся сделать так, чтобы были выполнены все условия, которые сделают возможным проведение этой встречи. Но, если же нормандский саммит не состоится, то всем будет понятно то, что такое произошло по вине российской стороны", - сказал посол.

При этом он выразил надежду, что встреча четырех лидеров все же состоится.

  • 22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа над встречей в нормандском формате приостановлена.
  • 29 октября второй президент и представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма допустил, что на встрече в нормандском формате возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине.

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нормандская встреча франция Донбасс переговоры
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