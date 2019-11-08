Маас объяснил, когда может пройти встреча в нормандском формате

Встреча в нормандском формате состоится в течение следующих недель. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает Голос Америки.
"Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту нормандского формата, который состоится в течение следующих недель. Договоренности, достигнутые в рамках минского процесса, сейчас воплощаются, и мы хотим использовать эту динамику", - отметил Маас.
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Он отметил, что в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные "предпосылки, которые все еще не были выполнены".
"У нас есть нормандский формат, в который входят Германия, Франция, Россия и Украина. В этом формате мы дали старт минскому процессу, и мы хотим развивать его дальше", - сказал Маас.
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