Маас объяснил, когда может пройти встреча в нормандском формате

Хайко Маас (Фото - EPA)

Встреча в нормандском формате состоится в течение следующих недель. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает Голос Америки.

"Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту нормандского формата, который состоится в течение следующих недель. Договоренности, достигнутые в рамках минского процесса, сейчас воплощаются, и мы хотим использовать эту динамику", - отметил Маас.

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Он отметил, что в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные "предпосылки, которые все еще не были выполнены".

"У нас есть нормандский формат, в который входят Германия, Франция, Россия и Украина. В этом формате мы дали старт минскому процессу, и мы хотим развивать его дальше", - сказал Маас.

22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа над встречей в нормандском формате приостановлена.

Дмитрий Песков заявил, что работа над встречей в нормандском формате приостановлена. 29 октября второй президент и представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма допустил, что на встрече в нормандском формате возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине.

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