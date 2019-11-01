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В нормандском формате будет обсуждаться и вопрос о газе - МИД

В нормандском формате будет обсуждаться и вопрос о газе - МИД - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
01.11.2019, 17:16

Вадим Пристайко назвал газовые переговоры важным вопросом, но они не лежат в основе восстановления мира на Донбассе

Переговоры по газовому контракту будут важной частью встречи в нормандском формате, заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Министр назвал переговоры по газу сложными, поскольку Россия использует газ как оружие против Украины и всей Европы. "Обойти этот вопрос невозможно, но он не является основой для восстановления мира в Украине", - заявил Пристайко.

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Он отметил, что, поскольку у лидеров нормандской четверки есть возможность встретиться, они не могут не использовать ее для переговоров по газу. В то же время, Пристайко неоднократно подчеркнул, что это вопрос, отдельный от восстановления мира на Донбассе.

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба напомнил, что Рада вчера приняла закон о независимом операторе ГТС, и подчеркнул, что это сделано не только с целью дальнейшей интеграции в энергетический рынок ЕС, но и для того, чтобы "обезоружить" Россию на переговорах.

  • 22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа над встречей в нормандском формате приостановлена.
  • 29 октября второй президент и представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма допустил, что на встрече в нормандском формате возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине.

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