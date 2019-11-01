В нормандском формате будет обсуждаться и вопрос о газе - МИД

Переговоры по газовому контракту будут важной частью встречи в нормандском формате, заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Министр назвал переговоры по газу сложными, поскольку Россия использует газ как оружие против Украины и всей Европы. "Обойти этот вопрос невозможно, но он не является основой для восстановления мира в Украине", - заявил Пристайко.
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Он отметил, что, поскольку у лидеров нормандской четверки есть возможность встретиться, они не могут не использовать ее для переговоров по газу. В то же время, Пристайко неоднократно подчеркнул, что это вопрос, отдельный от восстановления мира на Донбассе.
В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба напомнил, что Рада вчера приняла закон о независимом операторе ГТС, и подчеркнул, что это сделано не только с целью дальнейшей интеграции в энергетический рынок ЕС, но и для того, чтобы "обезоружить" Россию на переговорах.
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