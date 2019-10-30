Зеленский знает, как завершить войну на условиях Украины

Владимир Зеленский в Золотом (Фото: пресс-служба президента)

Чтобы завершить войну России против Украины на условиях последней и вернуть оккупированные территории, нужно санкционное давление на агрессора, а также личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным и другими лидерами нормандского формата. Так считает президент Владимир Зеленский, которые заявил об этом на "Форуме единства" в Мариуполе.

"Нам нужен мир на наших условиях? Для этого у страны должна быть сильная позиция. Она возможна при сохранении санкций", - сказал он.

Зеленский считает, что именно поэтому сегодня важны минский процесс и встреча в нормандской формате, которая "должна состояться". Решать такие важные вопросы, говорит он, нужно именно там - "не в телефонных разговорах, а глядя друг другу в глаза".

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