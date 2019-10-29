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Если Минск провалится, надо вернуться к старой идее - Пристайко

Если Минск провалится, надо вернуться к старой идее - Пристайко - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.10.2019, 12:15

Глава МИД выразил уверенность, что Украина "дожмет" проведение нормандского саммита в ноябре "в том формате, как мы хотим"

Если власть не добьется успеха по войне России против Украины на минской площадке, нужно будет возвращаться к идее миротворческой миссии ООН. Об этом журналистам перед инвестфорумом в Мариуполе сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"То есть, нужна (будет) третья сила, которая сможет помочь нам навести мир", - пояснил он.

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На вопрос, готов ли президент Владимир Зеленский к встрече с лидером страны-оккупанта Владимиром Путиным, глава МИД сказал: "Я думаю, что да. Он говорил по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, чего и как можно достичь".

Нормандская встреча, говорит глава МИД, переносилась несколько раз "по техническим причинам".

Уточняя, в чем РФ или Украина не идут на компромисс для проведения саммита, глава МИД отметил, что официальный Киев выполнил все условия для этого: разведение войск произошло в Станице Луганской, проходит в Золотом, и осталось Петровское - "сейчас будем начинать". "Я не вижу никаких причин для русских не найти времени для встречи четырех лидеров", - сказал он.

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